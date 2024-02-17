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17:30, 17 февраля 2024 года Практически во всех поселках Орловской области восстановлено электричество Орловские энергетики продолжают восстанавливать нарушенное непогодой электроснабжение.





17 февраля к 10.00 все высоковольтные линии 6-10 кВ были восстановлены в регионе. Остаются в работе отдельные участки в Орловском муниципальном округе и Мценском районе. В настоящее время все социальные объекты подключены. Как сообщили в пресс-службе правительства, в работе по восстановлению электроснабжения задействовано 75 бригад, 334 человека, 117 единицы техники. Аварийно-восстановительные бригады филиала ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго» продолжают по линиям 0,4 кВ.





Александра Бахтина



