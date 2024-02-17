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17:30, 17 февраля 2024 года

Практически во всех поселках Орловской области восстановлено электричество

Орловские энергетики продолжают восстанавливать нарушенное непогодой электроснабжение.


17 февраля к 10.00 все высоковольтные линии 6-10 кВ были восстановлены в регионе. Остаются в работе отдельные участки в Орловском муниципальном округе и  Мценском районе. В настоящее время все социальные объекты подключены.

Как сообщили в пресс-службе правительства, в работе по восстановлению электроснабжения задействовано 75 бригад, 334 человека, 117 единицы техники.

Аварийно-восстановительные бригады филиала ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго» продолжают по линиям 0,4 кВ.




Александра Бахтина
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