Орловским предпринимателям предложили занять места на цветочных ярмарках

Праздничная торговля живыми цветами пройдет с 4 по 10 марта.



Как сообщили в пресс-службе администрации, в этом году торговые точки будут распределены по 32 адресам: 16 мест – в Северном районе, по 7 – в Заводском и Советском районах, и 2 – в Железнодорожном районе.

Хозяева сельскохозяйственных предприятий также смогут принять участие в мероприятии. Они получат возможность организовать продажу своих цветов в популярных торговых местах. Однако для легальности реализации цветов важно заранее получить необходимые разрешительные документы.

Участники имеют возможность самостоятельно выбрать количество дней, конкретные даты и точки торговли из предложенного списка.

Стоимость аренды торгового места за один день составляет 5232 рубля. Заявки на участие необходимо подать в управление экономического развития администрации города Орла до 29 февраля 2024 года.