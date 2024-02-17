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16:30, 17 февраля 2024 года

Орловским предпринимателям предложили занять места на цветочных ярмарках

Праздничная торговля живыми цветами пройдет с 4 по 10 марта.


Предстоящая торговля живыми цветами в городе запланирована на период с 4 по 10 марта. Приглашают  индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

Как сообщили в пресс-службе администрации, в этом году торговые точки будут распределены по 32 адресам: 16 мест – в Северном районе, по 7 – в Заводском и Советском районах, и 2 – в Железнодорожном районе.
 
Хозяева сельскохозяйственных предприятий также смогут принять участие в мероприятии. Они получат возможность организовать продажу своих цветов в популярных торговых местах. Однако для легальности реализации цветов важно заранее получить необходимые разрешительные документы.
 
Участники имеют возможность самостоятельно выбрать количество дней, конкретные даты и точки торговли из предложенного списка.
 
Стоимость аренды торгового места за один день составляет 5232 рубля. Заявки на участие необходимо подать в управление экономического развития администрации города Орла до 29 февраля 2024 года.



Александра Бахтина
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