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15:00, 17 февраля 2024 года В ДТП под Орлом погиб пожилой водитель "ВАЗа" Смертельную аварию спровоцировал небезопасный разворот.





На трассе М2 "Крым" в Орловской области 17 февраля произошло ДТП со смертельным исходом. В Мценском районе при столкновении "ВАЗа" и "Нивы Шевроле" погиб пожилой мужчина. Авария случилась около половины двенадцатого дня. Как сообщили сайту "Вести-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, столкновение спровоцировал 60-летний водитель "Нивы Шевроле": при развороте на нерегулируемом перекрестке он занял не ту полосу и протаранил попутный "ВАЗ". 65-летний водитель легковушки погиб на месте происшествия. Также травмы получил юный пассажир "ВАЗа", десятилетний мальчик. Ему оказана необходимая медицинская помощь.





Ольга СУПОНЕВА



