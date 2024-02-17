Главная » Новости



14:00, 17 февраля 2024 года В Орловской области произошло ДТП со смертельным исходом Столкнулись две иномарки, погиб один взрослый человек, а три ребенка получили травмы.





В Орловской области, 17 февраля, в результате столкновения двух иномарок погиб один взрослый человек, а три ребенка получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ДТП произошло на автодороге "Змиевка-Глазуновка-Тросна" в 10.20. Столкнулись "Опель Зафира" и "Киа Рио". Известно, что машины двигались в разных направлениях. Погибший был пассажиром автомобиля "Киа". Он скончался на месте ДТП. Дети ехали в "Опеле".





Александра Бахтина



