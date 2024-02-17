Главная » Новости



17:00, 17 февраля 2024 года Павильон Орловской области на выставке «Россия» учит игре в шахматы Мастер-классы провел директор Орловской шахматно-шашечной спортивной школы.



Фото: Пресс-служба областного правительства

Директор Орловской шахматно-шашечной спортивной школы, международный гроссмейстер и тренер высшей категории Андрей Лунев провел мастер-классы для юных шахматистов. Он провел игры с учениками и ознакомительное обучение для начинающих.



Как сообщает пресс-служба правительства области, в конце мероприятия мастер вручил памятные призы своим соперникам. Кроме того, Андрей Лунев рассказал участникам о связи писателя Ивана Сергеевича Тургенева с шахматами.



Тургенев увлекался этой игрой, разбирал партии и играл с друзьями, включая Льва Толстого. Также было отмечено, что в музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново» ежегодно проводится Тургеневский шахматный турнир.





Александра Бахтина



