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14:30, 17 февраля 2024 года Орловщина доставила очередной гуманитарный груз участникам СВО Поддержку получили силы российской разведки в районе Купянска.



Фото: Пресс-служба областного правительства

Орловщина доставила очередной гуманитарный груз участникам СВО. Об этом рассказал Губернатор Андрей Клычков. Поддержку получили силы российской разведки. «Выполнили просьбы бойцов, приобрели для них тепловизионный монокуляр, 15 раций TYT и плащи-пончо с защитой от тепловизора. Парни из разведки много времени проводят на холоде, поэтому закупили для них термобелье, футболки, шерстяные теплые носки, флисовые кофты и баффы на шею, грелки для рук, войлочные стельки, блиндажные свечи, печи для обогрева в окопах, портативные газовые плиты и газовые баллоны. Традиционно привезли средства гигиены, питьевую воду и продукты питания (тушенку, сгущенку, продукты быстрого приготовления, крупы, сладости, чай, кофе и сахар). Доставили всё что они просили», - сообщил глава региона.











Александра Бахтина



