В Колпнянском районе подходит к завершению капитальный ремонт поликлиники

|
|Главная » Новости
18:00, 17 февраля 2024 года
В Колпнянском районе подходит к завершению капитальный ремонт поликлиникиПоликлинику обновляли в рамках национального проекта "Здравоохранение".
Фото: Департамент дорожного хозяйства Орловской области
Завершается реконструкция поликлиники БУЗ ОО «Колпнянская ЦРБ» в Колпнянском районе Орловской области в рамках национального проекта "Здравоохранение".
Как сообщает Департамент дорожного хозяйства в группе в Вконтакте, по последним данным, готовность объекта составляет 99%. Работы на поликлинике находятся на последней стадии, здание готовится к передаче заказчику.
В результате проведенных работ поликлиника будет обновлена как снаружи, так и внутри. Подрядчик выполнил значительный объем работ по замене полов, потолков, окон, дверей и перегородок. Также было проведено кафельное облицование стен в специализированных кабинетах.
Помимо этого, были заменены системы канализации и водопровода для повышения эффективности водоснабжения и водоотведения. Произведена замена внутренних электрических сетей и системы пожарной безопасности, что обеспечит более надежную эксплуатацию здания поликлиники.
Кроме того, в соответствии с поручением Губернатора Орловской области, регистратура была перенесена на первый этаж для удобства пациентов.
Александра Бахтина