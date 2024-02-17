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18:00, 17 февраля 2024 года

В Колпнянском районе подходит к завершению капитальный ремонт поликлиники

Поликлинику обновляли в рамках национального проекта "Здравоохранение".

Фото: Департамент дорожного хозяйства Орловской области

Завершается реконструкция поликлиники БУЗ ОО «Колпнянская ЦРБ» в Колпнянском районе Орловской области в рамках национального проекта "Здравоохранение".

Как сообщает Департамент дорожного хозяйства в группе в Вконтакте, по  последним данным, готовность объекта составляет 99%. Работы на поликлинике находятся на последней стадии, здание готовится к передаче заказчику.

В результате проведенных работ поликлиника будет обновлена как снаружи, так и внутри. Подрядчик выполнил значительный объем работ по замене полов, потолков, окон, дверей и перегородок. Также было проведено кафельное облицование стен в специализированных кабинетах.
 
Помимо этого, были заменены системы канализации и водопровода для повышения эффективности водоснабжения и водоотведения. Произведена замена внутренних электрических сетей и системы пожарной безопасности, что обеспечит более надежную эксплуатацию здания поликлиники.
Кроме того, в соответствии с поручением Губернатора Орловской области, регистратура была перенесена на первый этаж для удобства пациентов.



Александра Бахтина
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