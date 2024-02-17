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13:00, 17 февраля 2024 года В преддверии Дня защитника Отечества в Орле пройдут «Дни мужской красоты» Они стартуют 20 февраля и продлятся до конца следующей недели.





Перед днем защитника Отечества орловский Учебный центр службы занятости организует мероприятие под названием "Дни мужской красоты". Они начнутся 20 февраля и будут продолжаться до конца следующей недели. Как сообщает пресс-служба администрации города Орла, в рамках акции сотрудники учебного центра предлагают бесплатные стрижки для мужчин. Это необычное мероприятие уже проводилось в нашем городе ранее и, по словам организаторов, пользовалось большой популярностью среди мужчин.



"Перед 23 февраля случается настоящий аншлаг. Одновременно у нас принимают три мастера. Клиент выбирает стрижку самостоятельно, но может воспользоваться и профессиональным советом". - рассказала Директор орловского центра службы занятости Анна Хахичева





Александра Бахтина



