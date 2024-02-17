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16:00, 17 февраля 2024 года

В Орловской области осудили мужчину за смертельное избиение

Преступление случилось в городе Ливны.


Мужчина из Мценского района был осужден за смертельное избиение случайного знакомого. Следственные органы СК России по Орловской области собрали достаточные доказательства для вынесения обвинительного приговора по статье УК РФ о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.
 
Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области, 42-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения ночью 28-29 мая 2023 года в городе Ливны, когда произошел конфликт с местным жителем, с которым он познакомился в этот день. В результате конфликта он избил потерпевшего, который впоследствии скончался.
 
Суд приговорил мужчину к лишению свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительном учреждении строгого режима.



Александра Бахтина
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