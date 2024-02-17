В Орловской области осудили мужчину за смертельное избиение

Преступление случилось в городе Ливны.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области, 42-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения ночью 28-29 мая 2023 года в городе Ливны, когда произошел конфликт с местным жителем, с которым он познакомился в этот день. В результате конфликта он избил потерпевшего, который впоследствии скончался.

Суд приговорил мужчину к лишению свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительном учреждении строгого режима.