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11:20, 17 февраля 2024 года

Троллейбусное движение в Орле восстановлено

Город на 3 дня оставался полностью без троллейбусного сообщения из-за непогоды.


Троллейбусное движение в Орле было полностью восстановлено 17 февраля. Ранее в течение трех дней общественный транспорт не ходил, что вызвало еще большее скопление людей в час пик в  маршрутках и автобусах.

О восстановлении троллейбусного движения было объявлено в сообществе "Общественный транспорт Орла онлайн".
 
На различных онлайн-платформах, которые предоставляют информацию о текущем местоположении городского транспорта, можно увидеть, что троллейбусы вновь вышли на привычные маршруты. Два ЛиАЗа МУП «ТТП», дублирующие троллейбусы отменены. 

Напомним, 14 февраля ледяной дождь парализовал движение троллейбусов. Электротранспорт прекратил работу из-за обледенения контактной сети.



Александра Бахтина
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