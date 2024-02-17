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12:00, 17 февраля 2024 года Андрей Клычков встретился с главой Военно-гражданской администрации Харьковской области В Орел приехала делегация Военно-гражданской администрации Харьковской области.



Фото: тг канал "Телеграммы из Орла"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 17 февраля встретился с главой Военно-гражданской администрации Харьковской области Виталием Ганчевым. Так же Министром здравоохранения Военно-гражданской администрации Харьковской области Тамерланом Гогичаевым.



Как сообщает тг канал "Телеграммы из Орла", основной темой встречи было обсуждение взаимодействия и сотрудничества в социальной сфере. Губернатор отметил, что в регионе проводится серьезная работа по предоставлению гуманитарной помощи и созданию комфортных условий для тех, кто вынужденно находится в Орловской области.



Глава региона также сообщил, что центры занятости населения совместно с руководителями ПВР активно помогают в трудоустройстве прибывших граждан.





Александра Бахтина



