Андрей Клычков встретился с главой Военно-гражданской администрации Харьковской области
В Орел приехала делегация Военно-гражданской администрации Харьковской области.
Фото: тг канал "Телеграммы из Орла"
Губернатор Орловской области Андрей Клычков 17 февраля встретился с главой Военно-гражданской администрации Харьковской области Виталием Ганчевым. Так же Министром здравоохранения Военно-гражданской администрации Харьковской области Тамерланом Гогичаевым.
Как сообщает тг канал "Телеграммы из Орла", основной темой встречи было обсуждение взаимодействия и сотрудничества в социальной сфере. Губернатор отметил, что в регионе проводится серьезная работа по предоставлению гуманитарной помощи и созданию комфортных условий для тех, кто вынужденно находится в Орловской области.
Глава региона также сообщил, что центры занятости населения совместно с руководителями ПВР активно помогают в трудоустройстве прибывших граждан.