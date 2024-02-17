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11:00, 17 февраля 2024 года Близкие участников СВО могут бесплатно получить специальность Курсы организует учебный центр службы занятости Орловской области.



Фото: тг канал "Телеграммы из Орла"

Родственники участников СВО имеют возможность бесплатно получить образование в новых специальностях. Организацию курсов осуществляет учебный центр службы занятости Орловской области.



Как сообщает тг канал "Телеграммы из Орла", орловцы могут пройти обучение по специальностям: специалист по информационным ресурсам, бухгалтер, маникюр и педикюр (включая технику наращивания ногтей) и шугаринг.



Также предоставляется программа «Документационное обеспечение работы с персоналом» и обучение на частного охранника 4 разряда. На данный момент уже 20 человек освоили новую профессию. Кроме того, учебный центр предоставляет бесплатные парикмахерские услуги и услуги по ремонту одежды членам семей участников специальной военной операции.





Александра Бахтина



