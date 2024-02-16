В Орловской области 175 населенных пунктов остаются без электричества
Работа по восстановлению продолжается.
В Орловской области 175 населенных пунктов остаются без электричества. Напомним, проблемы вызвал ледяной дождь. Как рассказал в рамках прямого эфира губернатор Андрей Клычков, на пике без света находились 690 населенных пунктов.
Как отметил глава региона, стоит задача окончательно восстановить электроснабжение в течение 16 – 17 февраля.
Задействовано 112 бригад. Это 433 рабочих. Также участвуют 172 единицы техники.