пятница 16.02.2024 21:30:02 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

21:00, 16 февраля 2024 года

На орловском заводе наладили производство сувениров

Рабочим помогает уникальное оборудование.



На одном из орловских заводов используют разные способы, чтобы увеличить эффективность и производительность. На предприятии работают более 300 специалистов.

Производят здесь ленты технического назначения, из которых потом делают обмотку для трансформаторов, ручки для сумок, уплотнение для головных уборов. Используются они также в поделках и сувенирах.

Это предприятие единственное в России, где есть оборудование по производству фитилей. Оно похоже на обычный ткацкий станок, но здесь есть четыре навоя по 360 нитей, что делает ткань более плотной.

Раньше на заводе выпускали только ленты. Сейчас производится и сувенирная продукция. В одном из цехов цеху за считанные минуты обычная древесина превращается в настоящее произведения средневекового искусства.
Александра Байдак, заместитель генерального директора по производству: "Чтобы произвести икону, мы сначала должны купить липовую доску, загрунтовать ее и нанести прямую ультрафиолетовую печать. В зависимости от требования клиента, мы можем покрыть ее лаком".
Рядом методом штамповки изготавливают основу для металлических значков. В день выходит более 150 тысяч. Делают здесь и булавки для них, а также магниты.


Эльза Ахмедбекова
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.