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21:00, 16 февраля 2024 года На орловском заводе наладили производство сувениров Рабочим помогает уникальное оборудование.







На одном из орловских заводов используют разные способы, чтобы увеличить эффективность и производительность. На предприятии работают более 300 специалистов.



Производят здесь ленты технического назначения, из которых потом делают обмотку для трансформаторов, ручки для сумок, уплотнение для головных уборов. Используются они также в поделках и сувенирах.



Это предприятие единственное в России, где есть оборудование по производству фитилей. Оно похоже на обычный ткацкий станок, но здесь есть четыре навоя по 360 нитей, что делает ткань более плотной.



Раньше на заводе выпускали только ленты. Сейчас производится и сувенирная продукция. В одном из цехов цеху за считанные минуты обычная древесина превращается в настоящее произведения средневекового искусства.

Александра Байдак, заместитель генерального директора по производству: "Чтобы произвести икону, мы сначала должны купить липовую доску, загрунтовать ее и нанести прямую ультрафиолетовую печать. В зависимости от требования клиента, мы можем покрыть ее лаком". Рядом методом штамповки изготавливают основу для металлических значков. В день выходит более 150 тысяч. Делают здесь и булавки для них, а также магниты.





Эльза Ахмедбекова



