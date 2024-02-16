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19:30, 16 февраля 2024 года

На Орловщине будут ежегодно проводиться всероссийские соревнования по самбо среди сельской молодежи

В регионе продолжается развитие этого вида единоборств.


В Орле прошла отчетная конференция Федерации самбо Орловской области. Сегодня в регионе работает 31 секция по этому единоборству. Занимаются больше тысячи человек. Для сравнения – в 2022-м году самбо в регионе занимались всего 12 человек.

Большое внимание уделяется сельским школам. Закупаются форма и ковры. На эти цели направлено 10 миллионов рублей. Секция в поселке Кривцово-Плота стала базой для областных и межрегиональных соревнований. Планируется, что на Орловщине будут ежегодно проводиться всероссийские соревнования по самбо среди сельской молодежи.

На форуме наметили задачи на будущее. Основная цель – приложить максимум усилий к развитию самбо. Торжественный настрой встрече предала важная для федерации дата – 11 февраля президент региональной общественной организации «Федерация самбо Орловской области» Анатолий Якунин отметил 60-летие. В честь юбилея ему вручили награды от областного совета и знак почета "За заслуги перед Орловской областью" II степени.


Артем Ежаков
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