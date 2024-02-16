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20:30, 16 февраля 2024 года В Орле состоялся праздник, посвященный Году семьи Встреча прошла в Семейном МФЦ.







В Орле в рамках Всероссийского проекта "Всей семьей" состоялся праздник, подготовленный Центром молодежи "Полет". Участие в нем приняли семьи с детьми.



Для самых маленьких волонтеры провели мастер-класс по созданию витража цветными мелками. Взрослые участвовали в интеллектуально-развлекательной игре "Семья - дом счастья".



В Год семьи в Семейном МФЦ проводится много мероприятий, которые объединяют детей и родителей. Это мастер-классы, викторины, походы в театр и кино. Также здесь оказывают юридические, психологические консультации и консультации по актуальным семейным вопросам, рассказала заведующая отделением "Семейный МФЦ" Кризисного центра помощи женщинам и детям "Орловский" Мария Логовская.





Татьяна Тимохина



