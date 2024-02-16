Погода в Орловской области на предстоящих выходных будет неустойчивой

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18:30, 16 февраля 2024 года
Погода в Орловской области на предстоящих выходных будет неустойчивойПрогноз дали в региональном гидрометцентре.
Орловский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в регионе на предстоящие выходные. Она ожидается неустойчивой. Столбики термометров будут показывать легкий мороз слабую плюсовую температуру.
17 февраля в регионе не ожидается существенных осадков. Ночью температура составит от четырех до девяти градусов мороза. Днем ожидается от нуля градусов до минус пяти.
18 февраля прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью ожидается от нуля до пяти градусов мороза, днем – от нуля до пяти градусов тепла.
В понедельник, 19 февраля, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью: от восьми до 13 градусов мороза, днем – от двух до семи со знаком минус.
Артем Ежаков
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