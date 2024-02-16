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19:00, 16 февраля 2024 года В Орловской области проходит акция "Дарите книги с любовью" Она продлится до 18 февраля.







Международный день книгодарения - 14 февраля. Отметили его и в орловских библиотеках. Орловцы могут передать в дар хорошие книги для библиотеки. Среди жителей региона немало тех, кто готов выступить дарителем.



– Часто приносят родители книги, из которых дети "выросли", - поделилась ученый секретарь Орловской областной библиотеки имени Пришвина.



Правила дарения работают и в обратную сторону: библиотека может поделиться книгами с орловцами.





Эва Стасюлевич



