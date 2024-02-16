Главная » Новости



18:00, 16 февраля 2024 года В Орловской области для пенсионеров действует программа активного долголетия Проект действует почти год.







Для пожилых орловцев спорт становится нормой жизни. В Орле уже почти год действует программа активного долголетия. Особенно популярна у людей "серебряного" возраста скандинавская ходьба. Она позволяет проработать все группы мышц. Занятия проходят в манеже и на улице. Также в рамках программы организованы занятия пилатесом. Занятия – бесплатные.



Врачи тягу пенсионеров одобряют, но советуют сначала посетить врача, чтобы подобрать правильную нагрузку.



Потренироваться можно на легкоатлетическом манеже, во Дворце спорта, в спортшколе "Ледовое поколение", в бассейне стадиона Ленина, в Центре спортивной подготовки. Инструкторы для этого есть.



Свои наработки в этом направлении регион представит всей стране. 20 февраля на стенде Орловской области на ВДНХ состоится День активного долголетия.





Анастасия Дорохова



