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9:00, 17 февраля 2024 года В Орловской области увековечили память бойца СВО Мемориальную доску открыли на фасаде здания Жерновецкой школы.



Фото: администрация Троснянского района

На фасаде здания Жерновецкой школы в Троснянском районе появилась мемориальная доска в память о выпускнике школы Алексее Луневе. Как сообщает администрация района, боец погиб, выполняя свой воинский долг в ходе проведения СВО.





Алексей Николаевич Лунев был призван в ряды вооруженных сил в рамках частичной мобилизации. Он геройски погиб 7 февраля 2023 года при выполнении боевой задачи в поселке Макеевка Луганской области.



За проявленные мужество и отвагу Лунева наградили Орденом Мужества посмертно. 19 февраля 2023 года боец похоронен с воинскими почестями на гражданском кладбище в селе Жерновец.





Сергей Мерцалов



