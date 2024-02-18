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10:00, 18 февраля 2024 года В орловском "Кванториуме" прошел телемост с Непалом Он состоялся в преддверии Всемирного фестиваля молодежи.





В орловском "Кванториуме" прошел телемост с Непалом. Он стал подшефным региона на Всемирном фестивале молодежи, который пройдет в Сочи с 1-го по 7-е марта. В нем примут участие 63 орловца и 25 волонтеров.



Одна из целей Всемирного фестиваля – создать платформу для налаживания связей между молодежью всей планеты. Для непальцев подготовили фильм об Орле, а студентка музыкального колледжа исполнила русскую народную песню.



Программа фестиваля не предполагает, что гости из Непала приедут на Орловщину, но возможно, что на полях мероприятия к такой договоренности придут.





Артем Ежаков



