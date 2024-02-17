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10:00, 17 февраля 2024 года

В Орле прошел смотр сил и средств по противодействию паводку

Профильные службы собрались на территории "Спецавтобазы".


16 февраля на территории "Спецавтобазы" прошел смотр сил и средств по противодействию паводку. Проверили готовность Орла и Орловского муниципального округа.

Были задействованы практически все силы и средства, которые будут участвовать в мероприятиях по предупреждению или ликвидации чрезвычайных происшествий: это пожарно-спасательные части, сотрудники комплекса ЖКХ, медики, полицейские и другие.

От Орла участвовала 21 организация. Это 123 человека и 29 единиц техники.

Смотр сил и средств прошел в десяти муниципальных образованиях. Планом предусмотрен подвоз продуктов питания, воды и других материальных средств населению. Особый контроль будет за системами водо-, тепло- и газоснабжений, попадающих в зону затопления. Проверка будет идти до конца февраля.


Артем Ежаков
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