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17:00, 16 февраля 2024 года

Двух орловчанок приговорили к крупным срокам за наркопреступление

Женщины осуждены на 17 и 9 лет колонии общего режима соответственно.


Северный районный суд города Орла приговорил двух женщин к реальным срокам за попытку сбыта наркотиков в составе группы.

Как рассказали в ведомстве, в ноябре прошлого года одна из осужденных попыталась сбыть 115,74 грамма запрещенного вещества. Его часть она передала для распространения сообщнице. Преступление вовремя пресекли оперативники. Также полицейскими сорвана попытка одной из орловчанок сбыть 1,32 грамма наркотиков.

Женщины осуждены на 17 и 9 лет колонии общего режима соответственно.

Уголовное преследование в отношении подельников осужденных выделено в отдельное производство.


Артем Ежаков
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