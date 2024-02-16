Владимир Путин представил орловскую семью к ордену "Родительская слава"
Награды удостоена семья Мещанкиных.
Президент России Владимир Путин представил орловскую семью к ордену «Родительская слава». Награды удостоены Александр Николаевич и Екатерина Геннадьевна Мещанкины. Орден вручается за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.
Орден "Родительская слава" – награда высшего уровня, ее вручают семьям, которые воспитали семь или более детей. Награждение орденом сопровождается денежной выплатой в полмиллиона рублей. Награждаемые родители и их дети подают пример социально ответственной семьи, ведя здоровый образ жизни и показывая пример поведения в обществе.