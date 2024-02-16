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15:00, 16 февраля 2024 года На пяти орловских маршрутах появилась остановка "Новые Никуличи" Изменения в реестр межмуниципальных маршрутов уже внесены.





В Орловском округе появилась остановка "Новые Никуличи". Она внесена как промежуточная по маршрутам: №114 "Орел – Психбольница", №116 "Орел – Бакланово", № 117 "Орел – Маслово", №118 "Орел – Знаменское", №354 "п. Знаменка – Институт ЗБК". Водители обязаны останавливаться на новой остановке как в прямом, так и в обратном направлении, сообщает региональный организатор перевозок.



Стоимость проезда от городских остановок до "Новых Никуличей" составляет 29,50 рублей при оплате наличными либо 26,50 рублей по безналичному расчету.





Артем Ежаков



