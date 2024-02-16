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16:30, 16 февраля 2024 года

В Орловской области утвердили правила содержания и выгула домашних животных

Документ вводит дополнительные требования.


В Орловской области утвердили дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных. Документ опубликован на региональном информационном портале.

Так, запрещается содержание и прикармливание домашних животных в помещениях многоквартирного дома, не являющихся частями квартир и предназначенных для обслуживания более одного помещения в доме: это лестницы, крыши, подъезды, коридоры, технические этажи и чердаки, подземные парковки, на придомовых территориях МКД, спортивные и детские площадки, зоны отдыха, территории общего пользования.

Также владельцы животных обязаны не допускать повреждение или уничтожение элементов благоустройства. Сюда же относится необходимость пресекать загрязнение продуктами жизнедеятельности животных общего имущества в доме, а также территорий общего пользования и общественных мест.

Владельцы собак с собственным земельным участком могут содержать их на нем, либо в свободном выгуле, либо на привязи или в вольере, если территория огорожена и исключает возможность самостоятельного выхода животного за пределы участка. Вольер, будка или привязь должны не ограничивать подвижность собаки и обеспечивать безопасность окружающих. О ее наличии при входе на земельный участок должна быть сделана предупредительная надпись.

Также документом утверждены дополнительные правила к выгулу домашних животных. Запрещается выгул подростками до 14 лет потенциально опасных собак, а также собак высотой более 35 сантиметров в холке.

В местах и на территориях общего пользования собак можно оставить на период не более получаса. Животное должно быть на привязи. В этом случае владелец обязан обеспечить безопасность для других людей и животных.

Нельзя приводить животных в медицинские, образовательные и культурные организации, на социально-значимые объекты, а также туда, где при входе содержится информация о запрете посещения с домашними животными.

Свободный выгул собак на территориях населенных пунктов допускается исключительно в местах для выгула, определенных органами местного самоуправления. Животное должно постоянно быть под контролем владельца.

Данные требования не распространяются на служебных животных, собак-проводников, а также животных, участвующих в культурно-зрелищных мероприятиях.


Артем Ежаков
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