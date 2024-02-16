Дорожные службы Орловской области переходят к штатному режиму работы
Пик стихии пройден, а ее последствия практически устранены.
Фото: архив "Вести-Орел"
15 февраля ряд сел и деревень Орловской области остался без электроснабжения. В ликвидации последствий непогоды было задействовано 446 единиц различной спецтехники, сообщаетрегиональный информационный портал.
В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы на линиях электропередач. Отключенными остаются высоковольтные линии в Верховском, Новодеревеньковском, Болховском, Мценском, Покровском, Урицком, Залегощенском, Новосильском, Краснозоренском, Знаменском, Свердловском, Колпнянском районах и Орловском муниципальном округе.
В ликвидации аварий задействовали 57 бригад в составе 154 человек и 68 единиц техники. Энергетики будут работать до полной стабилизации ситуации.