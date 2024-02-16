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13:05, 16 февраля 2024 года Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки в деревне Заречной под Орлом Причиной внимания следователей послужил затопленный мост.



Фото: следственный комитет

Александр Бастрыкин потребовал доложить о хоже проверки в деревне Заречной Орловского округа. Единственный мост, соединяющий населенный пункт с другими, ушел под воду. К местным жителям не могут проехать ни врачи, ни другие экстренные службы. Общественный транспорт отменили.



Напомним, "Вести-Орел" рассказывали об этой проблеме еще в 2020 году. Каждый год паводок смывает переправу с деревней Ивановское, где находится школа, почта, магазины, автобусные остановки и железнодорожная станция.





Сергей Силаев



