Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки в деревне Заречной под Орлом
Причиной внимания следователей послужил затопленный мост.
Фото: следственный комитет
Александр Бастрыкин потребовал доложить о хоже проверки в деревне Заречной Орловского округа. Единственный мост, соединяющий населенный пункт с другими, ушел под воду. К местным жителям не могут проехать ни врачи, ни другие экстренные службы. Общественный транспорт отменили.
Напомним, "Вести-Орел" рассказывалиоб этой проблеме еще в 2020 году. Каждый год паводок смывает переправу с деревней Ивановское, где находится школа, почта, магазины, автобусные остановки и железнодорожная станция.