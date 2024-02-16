В Орле накрыли нарколабораторию

В областном центре 16 февраля сотрудники ФСБ пресекли деятельность межрегиональной преступной группы. Ее участники организовали производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере.
– Из незаконного оборота изъято более 40 кг синтетического наркотического средства, лабораторное оборудование и прекурсоры для их производства, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Орловской области.
Возбуждены уголовные дела за незаконное производство, покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Участников группировки заключили под стражу.