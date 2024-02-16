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12:15, 16 февраля 2024 года Прокуратура следит за состоянием орловских дорог Дефекты дорожного полотна выявили в Орле и на региональных трассах.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области прокуратура проверила состояние автомобильных дорог и обнаружила выбоины и ямы на отдельных участках. Дефекты дорожного полотна имеются как в Орле, так и на территории региона.



- В ряде случаев органами местного самоуправления, контроля и дорожными службами своевременные и надлежащие меры к устранению нарушений не принимаются, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.



Специалисты правоохранительного органа дадут оценку работе ведомств, ответственных за состояние дорог на территории региона. Вопрос соблюдения законодательства в указанной сфере находится на контроле прокуратуры.





Вести-Орёл



