Главная » Новости



10:20, 16 февраля 2024 года В Орле горел магазин автозапчастей Пожарным удалось спасти восемь человек.



Фото: архив

15 февраля в десятом часу вечера в Орле загорелся магазин автозапчастей, расположенный на первом этаже трехэтажного жилого дома на улице Октябрьской. Очевидцы увидели, как из окна повалил дым.



Прибывшие к месту ЧП пожарные эвакуировали восемь человек, а затем приступили к тушению огня. Для этого было сформировано звено ГДЗС.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области, в помещении выгорел деревянный стол. Пострадавших нет, причины пожара устанавливаются.





Вести-Орёл



