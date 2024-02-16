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10:04, 16 февраля 2024 года В зоне СВО погиб мобилизованный из Орла с позывным "Кот" Он попал под огонь ВСУ в Кременной.



Фото: архив

Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев сообщил о гибели бойца Тимура с позывным "Кот". Удар был нанесен по системам РСЗО, на которых работали орловцы.



– К сожалению, погиб наш земляк, Тимур позывной "Кот". Он был мобилизованным. Это был настоящий воин, настоящий мужчина, - написал Лежнев в телеграм-канале.



Сослуживцы отзывались о Тимуре как о смелом, ответственном и решительном человеке, который всегда был готов прийти на помощь.





Сергей Силаев



