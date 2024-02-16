Жители Орла попросили губернатора отремонтировать крышу
К главе регионе обратились жильцы дома на Планерной.
Фото: пресс-служба правительства региона
Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассмотрел обращения жителей города Орла, Мценского района и Свердловского района. Прием граждан прошел 15 февраля в областной администрации.
Жители региона обратились к губернатору по вопросам оказания поддержки участникам СВО и членам их семей. Содействие в этом вопросе окажет филиал государственного фонда Защитники Отечества в Орловской области, а также муниципальные власти, сообщилив пресс-службе правительства региона.
Еще одно обращение касалось проведения капремонта крыши многоквартирного дома на улице Планерной в Орле. В итоге глава региона дал ряд поручений и рекомендаций профильным органам государственной власти и главам районов.