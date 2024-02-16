Орловским бойцам передали антидроновое ружье нового образца

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10:50, 16 февраля 2024 года
Орловским бойцам передали антидроновое ружье нового образцаПосылку в район Кременной доставил глава Орловского округа Роман Жуков.
Фото: скриншот из видео Андрея Клычкова
Орловским военным, ведущим боевую работу в районе Кременной, прислали ценный груз - антидроновое ружье нового образца.
- В небе зоны СВО кружат много вражеских дронов, поэтому ребятам нужны средства поражения таких "птиц". Это, как следствие, сохраняет жизни и здоровье бойцов, - отметил в своем телеграм-канале губернатор Андрей Клычков.
Также ребятам вручили пауэрбанки, бинокли, инструменты, комплектующие для электромонтажа. Для автомобилей закупили буксировочные тросы и антифриз. Кроме того, бойцам передали теплые вещи, окопные свечи, газовые баллоны и продукты питания.
Сергей Мерцалов