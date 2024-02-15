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20:40, 15 февраля 2024 года В Орловской области продолжается ликвидация последствий ледяного дождя Он вызвал отключение электричества в 512 населенных пунктах региона.







15 февраля ряд сел и деревень Орловской области остался без электроснабжения. Виной всему – ледяной дождь. К 18:00 без света оставались 385 населенных пунктов из 512 обесточенных. На помощь к орловцам приехали аварийные бригады из Брянска, Липецка, Калуги и Курска.



Ледяной апокалипсис вызвал сложности с вывозом мусора. Машины не могут подъехать к контейнерным площадкам. Часть школ пришлось отправить на дистанционное обучение. 28 учебных заведений пришлось подключать к генераторам.



Рембригады приступили к работе сразу, как начались массовые отключения. На помощь к орловцам приехали аварийные бригады из Брянска, Липецка, Калуги и Курска.



Также опасность для орловцев представляли деревья. От тяжести они начали падать, поэтому их пришлось опиливать.



Как рассказал в вечернем эфире Андрей Клычков, в первую очередь специалисты восстанавливают работу котельных, чтобы восстановить подачу тепла в жилье. Организован подвоз воды в места, где не работают скважины. Сроки восстановления определяются. Бригады будут работать в ночную смену, чтобы обеспечивать подачу электричества, воды и тепла.



По данным орловских синоптиков ледяной дождь регион покинул. В ближайшие три дня возможен небольшой снег.





Мария Семак



