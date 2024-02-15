В Орле двух несовершеннолетних заподозрили в поджоге релейного шкафа
На преступление они пошли за вознаграждение.
Управление ФСБ России по Орловской области в ходе совместных мероприятий с коллегами из регионального МВД и линейного отдела полиции на станции Орел установлены и задержаны два несовершеннолетних, причастных к поджогу релейного шкафа Орловско-Курского территориального управления Московской железной дороги. Инцидент случился 8 февраля.
На преступление они пошли, выполняя задание, полученное в мессенджере. Им обещали за это деньги.
По местам жительства подозреваемых проведены обыски, изъяты доказательства, подтверждающие их причастность к диверсии.