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20:30, 15 февраля 2024 года На Орловщине отметили 35-ю годовщину вывода частей Советской армии из Афганистана В регионе прошли памятные мероприятия.







15 февраля отмечается 35-я годовщина вывода частей Советской армии из Афганистана. У памятника воинам-афганцам в Орле утром состоялся митинг, посвященный тем, кто принимал участие в боевых действиях в горячих точках.



Погибших в чужой стране за интересы своей Родины вспоминали матери, сослуживцы, друзья. Сегодня на защите страны – дети и внуки афганских воинов.



Цветы к памятнику солдатам возложили депутаты, ветераны боевых действий, родственники, члены молодежных патриотических организаций.



Торжественные мероприятия прошли также во многих учебных заведениях. В Военно-историческом музее ребята получили медали юнармейской доблести и приняли в ряды новых участников движения. Школьникам рассказали историю Афганской войны и ее важность для СССР.





Эва Стасюлевич



