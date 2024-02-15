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21:00, 15 февраля 2024 года Первые орловцы уже оценили мелодраму "Лед 3" Показ стартовал 14 февраля.







В орловских кинотеатрах с 14 февраля начался показ мелодрамы "Лед 3". Картина, созданная при поддержке телеканала "Россия", наполнена яркими кадрами, захватывающими сценами фигурного катания и глубокими эмоциями.



Главная героиня фильма Надя выросла и стала фигуристкой. Она мечтает о "Кубке Льда", как когда-то мечтала ее мама. Горин возражает против спортивной карьеры дочери — он оберегает ее от любых трудностей и его можно понять: он потерял слишком много. На тайной тренировке Надя знакомится с молодым и дерзким хоккеистом из Москвы, и между ними вспыхивает первая любовь. Отец не верит в искренность чувств юноши и разлучает пару.



Главные роли сыграли Александр Петров Мария Аронова Анна Савранская и другие. Режиссером стал Юрий Хмельницкий. "Лед 3" – его дебют в этом качестве в большом кино.



Многие из орловских зрителей предыдущие части трилогии смотрели и новую историю оценили по достоинству.





