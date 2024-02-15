В Орле уделяют внимание духовному развитию подрастающего поколения
15 февраля отмечается День православной молодежи.
15 февраля отмечаются Сретение Господне и День православной молодежи. Главный посыл второго праздника – духовное развитие подрастающего поколения.
Протоиерей Николай Евдокимов уверен – воспитывая мальчишек и девчонок с детства и отпуская их во взрослую жизнь, важно приучить их через труд и самопожертвование к любви Христовой.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, обращаясь к молодежи, пожелал им, чтобы они дорожили личными отношениями с Господом, поддерживать которые можно исполнением евангельских заповедей и участием в таинствах церкви.