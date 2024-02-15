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17:35, 15 февраля 2024 года В Орле уделяют внимание духовному развитию подрастающего поколения 15 февраля отмечается День православной молодежи.







15 февраля отмечаются Сретение Господне и День православной молодежи. Главный посыл второго праздника – духовное развитие подрастающего поколения.



Протоиерей Николай Евдокимов уверен – воспитывая мальчишек и девчонок с детства и отпуская их во взрослую жизнь, важно приучить их через труд и самопожертвование к любви Христовой.



Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, обращаясь к молодежи, пожелал им, чтобы они дорожили личными отношениями с Господом, поддерживать которые можно исполнением евангельских заповедей и участием в таинствах церкви.





Юлия Опанасюк



