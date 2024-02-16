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11:15, 16 февраля 2024 года

В Орле проведут серию лекций по гражданской обороне

Слушателям расскажут, как действовать в случае ракетной опасности и воздушной тревоги, а также как укрываться в средствах коллективной защиты.


В Орле проведут серию лекций по гражданской обороне. Слушателям расскажут, как действовать в случае ракетной опасности и воздушной тревоги, а также как укрываться в укрытии в средствах коллективной защиты.

Как сообщили в городской администрации, первое занятие пройдет в библиотеке Бунина 20 февраля. Вход – свободный. Дополнительная информация – по телефону 25-52-10 (добавочный 1602).

Темами для обсуждения станут рекомендации по использованию заглубленных и других помещений подземного пространства для укрытия, порядок действий населения по сигналу гражданской обороны "Внимание всем", действия населения и порядок передачи информации об обнаружении беспилотников.


Артем Ежаков
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