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11:15, 16 февраля 2024 года В Орле проведут серию лекций по гражданской обороне Слушателям расскажут, как действовать в случае ракетной опасности и воздушной тревоги, а также как укрываться в средствах коллективной защиты.





В Орле проведут серию лекций по гражданской обороне. Слушателям расскажут, как действовать в случае ракетной опасности и воздушной тревоги, а также как укрываться в укрытии в средствах коллективной защиты.



Как сообщили в городской администрации, первое занятие пройдет в библиотеке Бунина 20 февраля. Вход – свободный. Дополнительная информация – по телефону 25-52-10 (добавочный 1602).



Темами для обсуждения станут рекомендации по использованию заглубленных и других помещений подземного пространства для укрытия, порядок действий населения по сигналу гражданской обороны "Внимание всем", действия населения и порядок передачи информации об обнаружении беспилотников.





Артем Ежаков



