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17:28, 15 февраля 2024 года Вынесен приговор о мошенничестве при ремонте дворов в Орле Ущерб превысил 1,4 миллиона рублей.





Советский районный суд города Орла вынес приговор по делу о превышении полномочий и хищении свыше 1,4 миллиона рублей при благоустройстве дворов на улице Салтыкова-Щедрина. На скамье подсудимых оказались главный специалист производственного отдела городского управления капитального строительства и генеральный директор подрядной организации.



Как следует из материалов дела, между УКС и фирмой "Каскад" был заключен контракт на ремонт дворов. В ведомстве сообщили, что подрядчиком заказчику предоставлены акты о выполненных работах, содержащие заведомо ложные сведения об их фактической стоимости. Главный специалист производственного отдела УКС умышленно не осуществил технический контроль качества выполненных работ, которые в итоге были оплачены. Ущерб бюджету превысил 1,4 миллиона рублей.



Представителю заказчика дали восемь с половиной лет колонии строгого режима и назначили штраф в 13 миллионов рублей. Генеральный директор подрядчика осужден на два года колонии общего режима.





Артем Ежаков



