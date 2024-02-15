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19:30, 15 февраля 2024 года

Орловским вузам рекомендовали закрепить размер стипендий на уровне не ниже прожиточного минимума

В учебные заведения письмо направило Минобрнауки.

Фото: архив "Вести-Орел"

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации разослало в вузы письмо с рекомендациями о закреплении размера студенческого стипендии на уровне не ниже прожиточного минимума. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра Константин Могилевский.

Позиция министерства состоит в том, что сумма двух стипендий, академической и социальной, не должна быть ниже прожиточного минимума. При том, что в каждом университете есть свои подходы к стипендии, университеты пользуются определенной автономией в этом смысле, но государство создает рамки, эти рамки должны быть именно такие: сумма двух стипендий не должна быть ниже прожиточного минимума. То есть те, кто нуждается в стипендии как в источнике средств к существованию, в отношении них будет реализовываться, - отметил Могилевский.

Согласно документы, общая сумма академической и социальной стипендии не может быть меньше величины прожитого минимума на душу населения в стране за четвертый квартал 2022 года, то есть 13 919 рублей. При расчете стипендий в 2025-2026 годах вузы должны будут исходить из величины прожитого минимума на душу населения в 2023-2024 годах соответственно.


Сергей Силаев
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