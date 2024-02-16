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8:30, 16 февраля 2024 года Мобильная приемная прокурора Орловской области приедет в Урицкий и Троснянский районы Первый зампрокурора Юрий Пахолков и зампрокурора Борис Непорожный проведут прием 29 февраля.





29 февраля мобильная приемная прокурора Орловской области будет работать в Урицком и Троснянском районах области. Юрий Пахолков встретится с жителями Троснянского района с 11:00 до 13:00 в здании районной прокуратуры. Борис Непорожный проведет встречу с жителями Урицкого района с 10:00 до 12:00 в здании Урицкой межрайонной прокуратуры.



Информацию по вопросам записи на личный прием можно получить по телефонам:



• 8 (486-2) 40-56-49 – старший помощник прокурора области по рассмотрению обращений и приему граждан Наталья Васильевна Харыбина;

• 8 (486-66) 2-14-30 – прокуратура Троснянского района;

• 8 (486-47) 2-07-91 – Урицкая межрайонная прокуратура.





Артем Ежаков



