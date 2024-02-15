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18:30, 15 февраля 2024 года В МЧС напомнили орловцам правила безопасного поведения при непогоде В регионе сейчас непростая обстановка.







На территории Орловской области наблюдаются неблагоприятные погодные явления. В связи с этим в МЧС напомнили жителям региона о правилах поведения при перепадах температуры.



Так, не нужно выходить на лед открытых водоемов, необходимо следить за прогнозом погоды, в гололед передвигаться мелкими скользящими шагами, не держа руки в карманах.



– Если вы видите, что погодные условия ухудшаются, ни в коем случае не отправляйтесь в какие-то дальние путешествия. Будьте внимательным и неравнодушны к чужой беде, - отметила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области Наталия Акулова.





Сергей Силаев



