В МЧС напомнили орловцам правила безопасного поведения при непогоде
В регионе сейчас непростая обстановка.
На территории Орловской области наблюдаются неблагоприятные погодные явления. В связи с этим в МЧС напомнили жителям региона о правилах поведения при перепадах температуры.
Так, не нужно выходить на лед открытых водоемов, необходимо следить за прогнозом погоды, в гололед передвигаться мелкими скользящими шагами, не держа руки в карманах.
– Если вы видите, что погодные условия ухудшаются, ни в коем случае не отправляйтесь в какие-то дальние путешествия. Будьте внимательным и неравнодушны к чужой беде, - отметила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области Наталия Акулова.