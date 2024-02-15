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19:00, 15 февраля 2024 года Клычков призвал защитить от атак БПЛА оборонно-промышленные предприятия Орловской области Вопрос обсудили на заседании регионального оперативного штаба.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле состоялось очередное заседание оперативного штаба. В центре внимания - антитеррористическая защищенность предприятий оборонно-промышленного комплекса региона.



- Все промышленные предприятия региона, которые являются исполнителями и соисполнителями государственного оборонного заказа должны быть надежно защищены. В том числе - от атак с использованием беспилотных летательных аппаратов, - отметил губернатор Андрей Клычков.



В заседании участвовали спикер областного Совета Леонид Музалевский, первый заместитель губернатора Владимир Ивановский, заместитель губернатора по экономике и финансам Вадим Тарасов, руководители силовых структур и правоохранительных органов.





Сергей Мерцалов



