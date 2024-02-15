Клычков призвал защитить от атак БПЛА оборонно-промышленные предприятия Орловской области
Вопрос обсудили на заседании регионального оперативного штаба.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орле состоялось очередное заседание оперативного штаба. В центре внимания - антитеррористическая защищенность предприятий оборонно-промышленного комплекса региона.
- Все промышленные предприятия региона, которые являются исполнителями и соисполнителями государственного оборонного заказа должны быть надежно защищены. В том числе - от атак с использованием беспилотных летательных аппаратов, - отметил губернатор Андрей Клычков.
В заседании участвовали спикер областного Совета Леонид Музалевский, первый заместитель губернатора Владимир Ивановский, заместитель губернатора по экономике и финансам Вадим Тарасов, руководители силовых структур и правоохранительных органов.