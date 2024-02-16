пятница 16.02.2024 13:10:15 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

9:30, 16 февраля 2024 года

В 2024 году больничные по уходу за детьми взяли 1712 орловских семей

Не работать во время лечения ребенка может мама, папа, бабушка или дедушка.

Фото: архив "Вести-Орел"

В отделении СФР по Орловской области рассказали, что в 2024 году, если ребенок заболел, уйти на больничный могут не только родители, но и бабушка или дедушка. Однако при условии, что они официально работают.

- В прошлом году таким правом воспользовались 13 819 жителей региона. Электронные листы нетрудоспособности им оплатили на сумму 208 миллионов рублей. В 2024 году больничные листы по уходу за детьми взяли 1 712 орловских семей, - сообщили в региональном отделении СФР.

В течение года каждому родителю может быть оплачено по больничному не более 60 дней. Если возраст ребенка от 7 до 15 лет, то количество оплачиваемых дней не превышает 45.

При этом размер оплаты больничного напрямую зависит от стажа работы родителей. Больничный на ребенка младше 8 лет оплачивают в размере 100% от среднего заработка за последние два года. Если ребенок старше и лечится дома, то размер рассчитывается следующим образом: если стаж больше восьми лет - оплатится 100% от среднего заработка, при стаже от пяти до восьми лет - 80%, до пяти лет - 60%.

В 2024 году максимальный размер выплаты за один день по больничному листу при уходе за ребенком составил чуть больше 4000 рублей, а минимальный - 632 рубля.


Сергей Мерцалов
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.