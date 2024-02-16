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9:30, 16 февраля 2024 года В 2024 году больничные по уходу за детьми взяли 1712 орловских семей Не работать во время лечения ребенка может мама, папа, бабушка или дедушка.



Фото: архив "Вести-Орел"

В отделении СФР по Орловской области рассказали, что в 2024 году, если ребенок заболел, уйти на больничный могут не только родители, но и бабушка или дедушка. Однако при условии, что они официально работают.



- В прошлом году таким правом воспользовались 13 819 жителей региона. Электронные листы нетрудоспособности им оплатили на сумму 208 миллионов рублей. В 2024 году больничные листы по уходу за детьми взяли 1 712 орловских семей, - сообщили в региональном отделении СФР.



В течение года каждому родителю может быть оплачено по больничному не более 60 дней. Если возраст ребенка от 7 до 15 лет, то количество оплачиваемых дней не превышает 45.



При этом размер оплаты больничного напрямую зависит от стажа работы родителей. Больничный на ребенка младше 8 лет оплачивают в размере 100% от среднего заработка за последние два года. Если ребенок старше и лечится дома, то размер рассчитывается следующим образом: если стаж больше восьми лет - оплатится 100% от среднего заработка, при стаже от пяти до восьми лет - 80%, до пяти лет - 60%.



В 2024 году максимальный размер выплаты за один день по больничному листу при уходе за ребенком составил чуть больше 4000 рублей, а минимальный - 632 рубля.





Сергей Мерцалов



