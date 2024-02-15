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15:34, 15 февраля 2024 года Андрей Клычков выразил соболезнования родственникам погибших в Белгороде Погибли шесть человек, в том числе один ребенок.



Фото: архив "Вестей"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков выразил соболезнования родственникам погибших в Белгороде после атаки ВСУ. По последним данным министерства здравоохранения России, погибли шесть человек, в том числе один ребенок, пострадали еще 17.



– В соседней с нами Белгородской области совершено очередное военное преступление – обстреляны гражданские объекты, убиты и ранены люди. Нет сомнений, что противник целенаправленно атакует мирных жителей, пытаясь нас запугать и дезорганизовать. Но мы выстоим, вместе одержим победу над бесчеловечным режимом, - написал глава региона в телеграм-канале.



Андрей Клычков заявил, что Орловская область готова оказать любую необходимую помощь соседнему региону и поддержку пострадавшим.





Сергей Силаев



