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15:10, 15 февраля 2024 года В Орле задержали подростков, которые подожгли релейный шкаф Один молодой человек выполнял задание другого незнакомца, поддерживающего вооруженные силы Украины.



Фото: архив

Следователи Брянского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального управления СК РФ предъявило обвинение несовершеннолетнему гражданину России, который обвиняется в диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору.



Как сообщили в ведомстве, следователи установили, что 8 февраля 2024 года лицо, активно поддерживающее вооруженные силы Украины переписывался с несовершеннолетним подростком. 16-летний молодой человек поджог релейный шкаф вместе с незнакомцем, за что должен был получить деньги.



– Несовершеннолетний привлек знакомого, вместе они прибыли на перегон станций "Орел - Стальной Конь" Орловско - Курского региона Московской железной дороги и совершили поджог релейного шкафа, - сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.



Задержание двух человек прошло во взаимодействии со специалистами УФСБ России по Орловской области. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.



– В отношении одного из них следствие намерено ходатайствовать в суде об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении второго следователем применен иной процессуальный порядок привлечения к ответственности, - подытожили в управлении следственного комитета.







Сергей Силаев



