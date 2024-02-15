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18:00, 15 февраля 2024 года

В Орле случилась одна из самых продолжительных схваток в истории армрестлинга

Спортсмены Сергей Вяткин и Владислав Чикишев боролись почти 20 минут.



В Орле состоялся чемпионат России по пара-армрестлингу. Соревнования стали самыми крупными за всю историю проведения. Участие приняли более 158 спортсменов из 28-и регионов страны.

Один из поединков стал одним из самых продолжительных схваток в истории армрестлинга. В финале спортсмены Сергей Вяткин и Владислав Чикишев боролись почти 20 минут – это заявка не только на рекорд России, но и на мировое достижение. Поединок длился бы дольше, если бы не ошибка Владислава.

Орел вновь ждет сильных духом людей на национальные турниры. Ближайшие соревнования – в марте.


Анастасия Дорохова
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