четверг 15.02.2024 21:46:39 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

17:00, 15 февраля 2024 года

Орловцам напомнили о незаконности присвоения парковочного места

Речь идет о случаях, когда территория огораживается шинами, кирпичами или другими предметами.



Об индивидуальной парковке во дворах многоквартирных домов ведутся споры. Одни считают, что если они живут в доме, то имеют право на личную стоянку под окнами. Другие уверены: кто первый приехал, того и место.

Часто парковочные места присваивают себе, огораживая их шинами, кирпичами или целыми конструкциями. Это является незаконным захватом территории и подлежит демонтажу. Даже если автолюбитель оборудовал площадку под парковку за свой счет, собственником участка он не станет.

Указанные нарушения влекут предупреждения или наложения административного нарушения на граждан от 100 до 300 рублей, на должностных лиц – от 300 до 500 рублей. Ни в коем случае не следует самостоятельно демонтировать незаконно установленные конструкции.

Вопрос о личном парковочном месте под окнами решается на общем собрании жильцов. Если две трети собственников "за" – можно переходить к оформлению земли.


Владимир Маряшин
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.