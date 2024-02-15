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17:00, 15 февраля 2024 года Орловцам напомнили о незаконности присвоения парковочного места Речь идет о случаях, когда территория огораживается шинами, кирпичами или другими предметами.







Об индивидуальной парковке во дворах многоквартирных домов ведутся споры. Одни считают, что если они живут в доме, то имеют право на личную стоянку под окнами. Другие уверены: кто первый приехал, того и место.



Часто парковочные места присваивают себе, огораживая их шинами, кирпичами или целыми конструкциями. Это является незаконным захватом территории и подлежит демонтажу. Даже если автолюбитель оборудовал площадку под парковку за свой счет, собственником участка он не станет.



Указанные нарушения влекут предупреждения или наложения административного нарушения на граждан от 100 до 300 рублей, на должностных лиц – от 300 до 500 рублей. Ни в коем случае не следует самостоятельно демонтировать незаконно установленные конструкции.



Вопрос о личном парковочном месте под окнами решается на общем собрании жильцов. Если две трети собственников "за" – можно переходить к оформлению земли.





Владимир Маряшин



